Как характеризует Дунечку ее согласие на брак с Лужиным?
Литература
Как характеризует Дунечку ее согласие на брак с Лужиным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как жертвенную девушку. Ведь она пошла на это ради того,чтобы помочь своей семье выйти из нищеты. Чувств у нее к нему не было. Кроме,разве-что, интуитивного страха перед ним и кроткой благодарности за помощь с деньгами.
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