Как характеризует Дунечку ее согласие на брак с Лужиным?

Гость: Гость:

Как жертвенную девушку. Ведь она пошла на это ради того,чтобы помочь своей семье выйти из нищеты. Чувств у нее к нему не было. Кроме,разве-что, интуитивного страха перед ним и кроткой благодарности за помощь с деньгами.