Какое спряжение и какое окончание у глагола - вытянешься?
Русский язык
Какое спряжение и какое окончание у глагола - вытянешься?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение . Вы -приставка, тян-корень, ешь-окончание, ся -возвратная частица .
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