составить 10 вопросов о России
Обществознание
составить 10 вопросов о России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Россия конституционная страна? - Да 2. Кто является первым президентом России? - Путин 3. Перечисли цвета российского флага -белый, синий, красный 4. Какими морями омывается Россия? - Черным и Белым 5. Кто автор гимна России?- Сергей Михалков 6. Официальный государственный язык России? -русский 7. Государственная валюта России - рубль 8. Россия многонациональная страна? - да 9. Какое место в мире по территории занимает Россия? - первое 10. Сколько политических партий представлено в Государственной Думе? - 4: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия и ЛДПР.
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