Найдите значение выражения:г)4/5*10/27*15/16
Математика
Найдите значение выражения:г)4/5*10/27*15/16
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4*10*15/5*27*16= 30/96=10/32=5/16
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