Длина класса 12 м, ширина - 10 м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров приходится на одного человека?
Математика
Длина класса 12 м, ширина - 10 м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров приходится на одного человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*10=120( М в квадрате )площадь 29+1=30 чел в классе 120/30=4 (м в квадрате) на одного человека
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