Длина класса 12 м, ширина - 10 м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров приходится на одного человека?

Математика

Длина класса 12 м, ширина - 10 м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных метров приходится на одного человека?

Автор: Гость