В старину глаза называли очами губы устами. а как называли пальцы?

Литература
В старину глаза называли очами губы устами. а как называли пальцы?
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Гость:
Пальцы называли перстами
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