Скильки людей на планете
Математика
Скильки людей на планете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около 4 мелиардов жителей
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