Напишите мне пожалуйста небольшую справку - эссе. По произведению "Земля Санников??" 1. Жанр. 2. Краткое содержание. 3. Главные герои. 4. Понравилось или нет произведение? И почему. 5. 3 любых вопроса по произведению.
Литература
Напишите мне пожалуйста небольшую справку - эссе. По произведению "Земля Санников??" 1. Жанр. 2. Краткое содержание. 3. Главные герои. 4. Понравилось или нет произведение? И почему. 5. 3 любых вопроса по произведению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В в и к и п е д и и по пунктам 1,2,3, а на ю т ю б е фильм по произведению (очень рекомендую :)
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