Где растёт мишенный горошек

Окружающий мир
Где растёт мишенный горошек
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Гость:
Общее распространение: российский Дальний Восток, Европейская часть бывшего СССР, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Средиземноморье, Монголия, Японо-Китайский и Южноазиатский районы, Северная Америка.Растение широкой экологии, произрастает на лугах, склонах, в кустарниках, на лесных опушках, реже в светлых лесах. Как сорное растение встречается на полях и по обочинам дорог.

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