Где растёт мишенный горошек

Гость: Гость:

Общее распространение: российский Дальний Восток, Европейская часть бывшего СССР, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Средиземноморье, Монголия, Японо-Китайский и Южноазиатский районы, Северная Америка.Растение широкой экологии, произрастает на лугах, склонах, в кустарниках, на лесных опушках, реже в светлых лесах. Как сорное растение встречается на полях и по обочинам дорог.