Разобрать по ралям текст телефон

Литература
Разобрать по ралям текст телефон
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Автор: Гость
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Гость:
Какой изображает автор родную землю? С. Д. Дрожжин. Родине
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