Как вы считаете,затрагивает ли проблема межнациональных отношений каждого из нас? Ответ аргументируйте.

Обществознание
Как вы считаете,затрагивает ли проблема межнациональных отношений каждого из нас? Ответ аргументируйте.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что да так как .1 если начинается вытеснение отношений будет конфликт из этого выходит что так или иначе придётся взять чью то сторону 2 если это массово то пойдут санкции и т.п. 3. конфликт обычно идёт в массы и тут уже срабатывает стадное чувство и либо ты кричишь таджик либо чисто русский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие основные открытия в географии сделал Марко Поло?
Ответить
Другие предметы
Как называется биологический процесс становления, формирования и последующего и??менения форм и функций организма в течение жизни человека?
Ответить
Алгебра
Найдите точку максимума функции у=х^3+3х^2
Ответить
Математика
Номер 546 харание спасибо
Ответить
Окружающий мир
ПРИВЕДИ ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТОВ ИЗ ЗНАКОМЫХ ТЕБЕ СКАЗОК. НАПИШИ,КАКИМИ СПОСОБАМИ ОНИ РАЗРЕШАЛИСЬ.
Ответить