Как вы считаете,затрагивает ли проблема межнациональных отношений каждого из нас? Ответ аргументируйте.

Гость: Гость:

Я считаю что да так как .1 если начинается вытеснение отношений будет конфликт из этого выходит что так или иначе придётся взять чью то сторону 2 если это массово то пойдут санкции и т.п. 3. конфликт обычно идёт в массы и тут уже срабатывает стадное чувство и либо ты кричишь таджик либо чисто русский