Найдите радиус круга, если: 1) Длина окружности равна м 2) площадь круга равна см
Геометрия
Найдите радиус круга, если: 1) Длина окружности равна м 2) площадь круга равна см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) формула С=2π·R π=2πR 2R=1 R=1/2 м 2) формула S=π·R² π=πR² R²=1 R=1 cм
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