Придумайте та запишіть у зошит 10 істинних і 10 хибних висловлювань
Информатика
Придумайте та запишіть у зошит 10 істинних і 10 хибних висловлювань
Ответ(ы) на вопрос:
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Истинные: 1. Земля круглая 2. Лето наступает после весны 3. Когда идет дождь - земля наполняется влагой 4. Москва - столица России 5. Если горит красный сигнал светофора - оставайся на месте 6. Сахар сладкий 7. Арбуз - это ягода 8. Лимон кислый 9. Осенью опадает листва на деревьях 10. 1 января начинается Новый год. Ложные высказывания: 1. Коровы летают 2. 2+2=5 3. Информатика - наука о рыбах 4. Глаза - органы слуха 5. Киев - столица Ирландии 6. Год заканчивается летом 7. Когда наступает ночь - светит солнце 8. Солнце вращается вокруг Земли 9. Черепаха - самое быстрое животное в мире 10. Соль горькая
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