Какая поверхность санкт-петербурге 2 класс

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Рельеф Санкт-Петербурга и его окрестностей, несмотря на общую равнинность, разнообразен по происхождению, строению и возрасту. Наиболее возвышенная часть города расположена на юге и юго-западе: Дудергофские высоты (176 м) , Пушкинские и Пулковские высоты (73 м) ; на севере и северо-востоке — Колтушские и Парголовские высоты (до 60 м).