Пожалуйста составьте предложения: пластиковая стена, белый снег, интересное упра??нение, трудная задача, молодой человек, англо казахский словарь, хорошая мысль.
Русский язык
Пожалуйста составьте предложения: пластиковая стена, белый снег, интересное упра??нение, трудная задача, молодой человек, англо казахский словарь, хорошая мысль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зимой на белом снегу играют дети
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие
Физика
Лежащий на столе лист плотной бумаги оказывает давление 1 па. Какова высота пачки ??умаги, если она оказывает давление, равное нормальному атмосфер...
Английский язык
Математика