Пожалуйста составьте предложения: пластиковая стена, белый снег, интересное упра??нение, трудная задача, молодой человек, англо казахский словарь, хорошая мысль.

Русский язык
Пожалуйста составьте предложения: пластиковая стена, белый снег, интересное упра??нение, трудная задача, молодой человек, англо казахский словарь, хорошая мысль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зимой на белом снегу играют дети
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