Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие

Математика
Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4+=3(см). Ответ: 3 сантимертра. 
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