Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие
Математика
Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4+=3(см). Ответ: 3 сантимертра.
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