Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие

Математика

Начерти отрезок длиной 12 см.Раздели его на отрезки,длина каждого из которых 4 см.Сколько отрезков получилось?Запиши действие

Автор: Гость