Переведите пожалуйста номер 13

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колумб сделал еще несколько плаваний в Новый Свет. Он обнаружил еще несколько островов в Центральной Америке. Испания была очень заинтересована в этой стране, на этой территории и имели некоторые испанские поселения в Южной и Центральной Америке и на юге Северной Америки тоже. Вторая большая поездка Христофора Колумба началась в сентябре в 1493 г. У него было семнадцать кораблей с ним. В этом плавании он достиг Кубы, но не знал, что это был остров. Колумб совершил четыре поездки во всех в Новом Свете, но он никогда не приземлился на материковой части Северной Америки. E Англия тоже стал интересоваться в Новом Свете. Первые английские поселения появились в Америке в начале семнадцатого века. С 21 сентября в 1620 году группа людей покинула Англию для Нового Света. Они отплыли из английского порта Плимут, на борту кораблем "Mayflower". Они хотели, чтобы начать новую жизнь и не иметь никаких проблем с церковью. После плавания через два месяца, 21-го ноября, эти люди высадились на северо-востоке Америки. Были семь- десят четверо мужчин и двадцать восемь женщин на "Mayflower". Они установили colonv Anit под названием, что часть страны "Новой Англии
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