Запиши по памяти четверостишие.У занесёных снегом кочек
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Запиши по памяти четверостишие.У занесёных снегом кочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У занесённых снегом кочек, Под белой шапкой снеговой, Нашли мы синенький цветочек, Полузамёрзший, чуть живой.
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