Мастер сделал 12 игрушек , а его ученик-8. Распределите между ними 3000 рублей при условии , что оплата за каждую сделанную игрушку мачтеру с ученику одинакова
Математика
Мастер сделал 12 игрушек , а его ученик-8. Распределите между ними 3000 рублей при условии , что оплата за каждую сделанную игрушку мачтеру с ученику одинакова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+8=20 игрушек вместе 3000÷20=150 руб за 1 игрушку 12*150=1800 руб мастер 8*150=1200 руб ученик
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