Мастер сделал 12 игрушек , а его ученик-8. Распределите между ними 3000 рублей при условии , что оплата за каждую сделанную игрушку мачтеру с ученику одинакова

Математика

Мастер сделал 12 игрушек , а его ученик-8. Распределите между ними 3000 рублей при условии , что оплата за каждую сделанную игрушку мачтеру с ученику одинакова

Автор: Гость