Почему металлический стержень нельзя наэлектризовать,если держать его в руке?Каким способом это можно сделать?Почему?
Физика
Почему металлический стержень нельзя наэлектризовать,если держать его в руке?Каким способом это можно сделать?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно потому что человек получает часть заряда как проводник и заряд уходит в землю . Держать стержень например рукой резиновой перчаткой.
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