Почему металлический стержень нельзя наэлектризовать,если держать его в руке?Каким способом это можно сделать?Почему?

Физика

Почему металлический стержень нельзя наэлектризовать,если держать его в руке?Каким способом это можно сделать?Почему?

Автор: Гость