Название процесса когда реки и озера покрываются сплошним ледяным покровом . 8 буква

Русский язык
Название процесса когда реки и озера покрываются сплошним ледяным покровом . 8 буква
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Гость:
Л е д о с т а в :))))
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