Название процесса когда реки и озера покрываются сплошним ледяным покровом . 8 буква
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Название процесса когда реки и озера покрываются сплошним ледяным покровом . 8 буква
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л е д о с т а в :))))
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