Сочинение про А.П.Платонова Юшка
Литература
Сочинение про А.П.Платонова Юшка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юшка был кротким человеком, и никогда не отвечал злом на зло. Он просто терпел все обиды и молчал. Но лишь когда его не стало и все узнали о сироте, которую он растил, люди стали проявлять милосердие и сострадание. Лишь тогда люди поняли, как важен был для них этот человек. Им стало труднее жить, потому что на Юшке они вымещали всю свою злобу, а теперь всё зло выплёскивалось на родных и друзей.
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