Б) целлюлоза → глюкоза → этиловый спирт → бутадиен-1,3 → бутадиеновый каучук; решите реакцию срочно нужно
Химия
Б) целлюлоза → глюкоза → этиловый спирт → бутадиен-1,3 → бутадиеновый каучук; решите реакцию срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(C₆H₁₀O₅)n + nH2O=nC₆H₁₂O₆; 2) C₆H₁₂O₆=(дрожжи)=2C₂H₅OH+2CO₂↑; 3)2C₂H₅OH=(Al2O3,ZnO,t)=C₄H₆ +H₂O +H₂↑; 4)C₄H₆ =(полимеризация)=(C₄H₆)n
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