340/567+29/42+43/54+74/81-(53/60-37/84)-(3/14+12/35)
Математика
340/567+29/42+43/54+74/81-(53/60-37/84)-(3/14+12/35)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340÷567+29÷42+43÷54+74÷81-(53÷60-37÷84)-(3÷14+12÷35)=2
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