Можете помочь решить задачку? Если не трудно, можно по действиям и с пояснением..(Ч??обы было понятно как делать) В классе 35 учеников. 20 человек посещают математический кружок, 11- биологический . 10 человек не посещают круж...

Математика

Можете помочь решить задачку? Если не трудно, можно по действиям и с пояснением..(Ч??обы было понятно как делать) В классе 35 учеников. 20 человек посещают математический кружок, 11- биологический . 10 человек не посещают кружков. Сколько биологов увлекается математикой? Заранее спасибо!

Автор: Гость