Можете помочь решить задачку? Если не трудно, можно по действиям и с пояснением..(Ч??обы было понятно как делать) В классе 35 учеников. 20 человек посещают математический кружок, 11- биологический . 10 человек не посещают круж...

Математика
Можете помочь решить задачку? Если не трудно, можно по действиям и с пояснением..(Ч??обы было понятно как делать) В классе 35 учеников. 20 человек посещают математический кружок, 11- биологический . 10 человек не посещают кружков. Сколько биологов увлекается математикой? Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-10=25 уч.всего посещают кружки 25-20=5 уч. посещают только биологию 11-5=6 уч. посещают и биологию и математику.
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