21 жаттыгу казак тили 3сынып 187 бет
Қазақ тiлi
21 жаттыгу казак тили 3сынып 187 бет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зат есым :карандаш,калам, ушургуш,шкаф,футбол,апа,Ата,эже!
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