Помогите пожалуйста подобрать числа ,которые можно подставить вместо Х, чтобы равенство было верным: ( Х-А ) х ( Х- В )=0 ( 2-Х ) х ( Х- 3 )=0 ( В-Х ) х ( С-Х ) х Х=0 ( 5-Х ) х ( Х-8 ) х ( Х-6 )=0

Математика

Помогите пожалуйста подобрать числа ,которые можно подставить вместо Х, чтобы равенство было верным: ( Х-А ) х ( Х- В )=0 ( 2-Х ) х ( Х- 3 )=0 ( В-Х ) х ( С-Х ) х Х=0 ( 5-Х ) х ( Х-8 ) х ( Х-6 )=0

Автор: Гость