Помогите пожалуйста подобрать числа ,которые можно подставить вместо Х, чтобы равенство было верным: ( Х-А ) х ( Х- В )=0 ( 2-Х ) х ( Х- 3 )=0 ( В-Х ) х ( С-Х ) х Х=0 ( 5-Х ) х ( Х-8 ) х ( Х-6 )=0
Математика
Помогите пожалуйста подобрать числа ,которые можно подставить вместо Х, чтобы равенство было верным: ( Х-А ) х ( Х- В )=0 ( 2-Х ) х ( Х- 3 )=0 ( В-Х ) х ( С-Х ) х Х=0 ( 5-Х ) х ( Х-8 ) х ( Х-6 )=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0-А)*(0-В)=0 (2-2)*(3-3)=0 (В-0)*(С-0)*0=0 (5-0)*(9-8)*(8-6)=0
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