Сумма двух чисел равна 180. Отношение этих чисел 5:4. Чему равно каждое из этих чисел?
Математика
Сумма двух чисел равна 180. Отношение этих чисел 5:4. Чему равно каждое из этих чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х будет одна часть, тогда первое число 5х, а второе 4х 5х+4х=180 9х=180 х=180:9 х=20 20*5=100 (первое число) 20*4 = 80 (второе число)
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