Прошу о помощи , добрые люди помогите отдам 35 балов за правильный ответ _________________________________________________________________ ____________________.......................... ____________........................ _...
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Прошу о помощи , добрые люди помогите отдам 35 балов за правильный ответ _________________________________________________________________ ____________________.......................... ____________........................ ______________ Запишите термин, о котором идёт речь. «Политический курс Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва, провозглашённый в 1985 г. на апрельском пленуме ЦК КПСС, направленный на увеличение темпов социального и экономического развития СССР».
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Гость:
Курс на перестройку...
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