63. 10. На полой сфере радиусом R находится заряд q. Найдите напряжённость и потенциал в точке, отстоящей от поверхности сферы на расстояние, равное радиусу сферы.
Физика
63. 10. На полой сфере радиусом R находится заряд q. Найдите напряжённость и потенциал в точке, отстоящей от поверхности сферы на расстояние, равное радиусу сферы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь надо воспользоваться формулами: 1) Напряженность: E = q / (4*π*ε ₀*ε*(2*R)²) 2) Потенциал: φ = q / (4*π*ε ₀*ε*(2*R))
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