63. 10. На полой сфере радиусом R находится заряд q. Найдите напряжённость и потенциал в точке, отстоящей от поверхности сферы на расстояние, равное радиусу сферы.

Физика

63. 10. На полой сфере радиусом R находится заряд q. Найдите напряжённость и потенциал в точке, отстоящей от поверхности сферы на расстояние, равное радиусу сферы.

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