Найдите множество значений функции: f(x) = -2x^2+12x-19 помогите пожалуйста решить плииииз))
Математика
Найдите множество значений функции: f(x) = -2x^2+12x-19 помогите пожалуйста решить плииииз))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это парабола ветвями вниз, х(вершины)=-в/2а=-12/-4=3; у вершины=-2*9+12*3-19=-37+36=-1; наибольшее значение функции; область значений принадлежит(-бесконечность;-1]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите мне пожалуйста небольшую справку - эссе. По произведению "Земля Санников??" 1. Жанр. 2. Краткое содержание. 3. Главные герои. 4. ...
Английский язык
Окружающий мир
Математика