Приведи примеры общественных благ, которые могут быть обеспечены гражданам государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм?

Обществознание

Приведи примеры общественных благ, которые могут быть обеспечены гражданам государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм?

Автор: Гость