Приведи примеры общественных благ, которые могут быть обеспечены гражданам государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм?
Обществознание
Приведи примеры общественных благ, которые могут быть обеспечены гражданам государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерами общественных благ являются: 1) Бесплатная медицинская помощь; 2) Льготный проезд в общественном транспорте; 3) Бесплатное обучение; 4) Санаторные путевки для отдельных категорий граждан; 5) Озеленение города; 6) Освещение улиц; 7) Капитальный ремонт ЖКХ и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Попробуйте подставить разные прилагательные в одно предложение. Как изменится эмоциональная окраска предложения? Ответ запишите Закат растекался ...
Математика