Развитие головного мозга у рыб земноводные пресмыкающие птицы

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Мозг рыб имеет 5 отделов , передний средний, задний(мозжечок),продолговатый и промежуточный.У земноводных точно такая же структура но только мозжечок развит сильнее. У птиц тоже 5 отделов , но передние полушария развиты значительно больше, так же хорошо развит мозжечок отвечающий за координацию.