Масса трёх ящиков с апельсинами x кг. Выбери выражение, которое обозначает массу о??ного ящика с апельсинами. x*3=, x+3=, x/3=, x-3=. Найди значения этого выражение при x=18, 24, 30, 48, 51.

Математика

Масса трёх ящиков с апельсинами x кг. Выбери выражение, которое обозначает массу о??ного ящика с апельсинами. x*3=, x+3=, x/3=, x-3=. Найди значения этого выражение при x=18, 24, 30, 48, 51.

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