Масса трёх ящиков с апельсинами x кг. Выбери выражение, которое обозначает массу о??ного ящика с апельсинами. x*3=, x+3=, x/3=, x-3=. Найди значения этого выражение при x=18, 24, 30, 48, 51.

Математика
Масса трёх ящиков с апельсинами x кг. Выбери выражение, которое обозначает массу о??ного ящика с апельсинами. x*3=, x+3=, x/3=, x-3=. Найди значения этого выражение при x=18, 24, 30, 48, 51.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение будет x/3 а решения 18/3=6     24/3=8 30/3=10 48/3=16 51/3=17
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