Опрелелить ро и число, динозавры жили на замле 65 лет миллионов назад
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Опрелелить ро и число, динозавры жили на замле 65 лет миллионов назад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Динозавры- М. р., мн. ч., На земле - ж. р., ед. ч., лет - мн.ч., миллионов- м. р., мн. число
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