Определите положительную степень сравнения у следующих прил.: лучше-, тише-, быстр??йший-, меньше-, хуже-.
Русский язык
Определите положительную степень сравнения у следующих прил.: лучше-, тише-, быстр??йший-, меньше-, хуже-.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше-ХОРОШИЙ,тише-ТИХИЙ,быстрейший-БЫСТРЫЙ,меньше-МАЛЫЙ,МАЛЕНЬКИЙ,хуже-ПЛОХОЙ
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