Известно, что в группе 36 студентов. Из них 10 человек выписывают одну из газет: «Пра??да», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия»; 8 человек - по две из этих газет; 7 человек - по три, а 4 человека - все эти газеты....

Информатика

Известно, что в группе 36 студентов. Из них 10 человек выписывают одну из газет: «Пра??да», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия»; 8 человек - по две из этих газет; 7 человек - по три, а 4 человека - все эти газеты. Остальные студенты выписывают газету «Комсомольская правда». Сколько человек выписывают эту газету?

Автор: Гость