Известно, что в группе 36 студентов. Из них 10 человек выписывают одну из газет: «Пра??да», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия»; 8 человек - по две из этих газет; 7 человек - по три, а 4 человека - все эти газеты....
Информатика
Известно, что в группе 36 студентов. Из них 10 человек выписывают одну из газет: «Пра??да», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия»; 8 человек - по две из этих газет; 7 человек - по три, а 4 человека - все эти газеты. Остальные студенты выписывают газету «Комсомольская правда». Сколько человек выписывают эту газету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+8+7+4=29(чел.) 36-29=7(чел.)- выписывают газету "Комсомольская правда" Ответ: 7 человек
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