Помогите пожалуйста разобратся

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Помогите пожалуйста разобратся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.e egg 3.h hours 4.b bed 5.g glass 6.c cat
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