Помогите пожалуйста ребята....
Русский язык
Помогите пожалуйста ребята....
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Гость:
1 задание. 1)Научный 2)Деловой 3)Разговорный 4)Публицистический 5)Художественный
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