Помогите пожалуйста решать

Математика
Помогите пожалуйста решать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тыква - растение, Ива - дерево. У Вити и Вали (есть) коврик.
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