Помогите пожалуйста решить 1 номер )
Геометрия
Помогите пожалуйста решить 1 номер )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим AB через х, тогда ВС будет х+5 (по условию). Найдем х через периметр 2(x+x+5)=46 ⇒2x+5=23 ⇒2x=18 ⇒ x=9 cм, соответственно х+5=14 см (AB=9; BC=14) Sabcd=AB*BC=9*14=126 см² ВF=2BC=2*14=28 см (по условию) Sabf=BF*AB/2=28*9/2=126 см²
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