Помогите пожалуйста:) переведите

Гость: Гость:

W: доброе утро. Вы готовы заказать? P: да конечно. Я хочу курицу со специями и сэндвич пожалуйста. W: конечно. А вы? A: я хотел бы бутерброд с говядиной. W: без проблем. Что-то ещё будете? P: да, можно чипс все пожалуйста? W: конечно. Что вы хотите попить? P: мне фруктовый сок. А: а мне лимонад. Спасибо. W: вот курица со специями, сендвич, бутерброд с говядиной, фруктовый сок и лимонад и чипсы. Это все? Р: спасибо.