Срочно нужно! ! ! Опишите по сезонам года, как меняется жизнь человека и их заняти???

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Зима - не ведутся сельскохозяйственные работы, люди занимаются зимними видами спорта, ведутся снегоуборочные работы, активизируются любители зимней рыбалки Весна - подготовка к посеву сельскохозяйственных культур, выращивание рассады, в питании людей появляется первая зелень, переход на более лёгкую одежду и обувь, заготовка дров на зиму Лето - период отпусков и поездок на море, уход за сельскохозяйственными культурами (полив и прополка), занятие летними видами спорта, активная летняя рыбалка, сбор ягод и лекарственных трав Осень - сбор урожая, работы по заготовке и переработке фруктов и овощей, сбор ягод и грибов, начало сезона любителей охоты, подготовка садов и виноградников к зиме.