Евгений Носов"Белый гусь,, помогите составить план.

Литература
Евгений Носов"Белый гусь,, помогите составить план.
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Гость:
Аллллооттторр ГШ задавала
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