Подберите музыкальные произведения русских композиторов (романсы,камерно-инструментальная музыка),которые можно использовать как фон, способствующий более глубокому восприятию портретной живописи

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Прокофьев - Ромео и Джульетта. Танец рыцарей Романс - «Ночь светла» Автор текста (слов): Языков М. Композитор (музыка): Шишкин М. Рахманинов - Элегия, Прелюдия до диез минор, Мелодия Глинка - Не искушай меня без нужды(романс),Тарантелла, Ноктюрн-разлука, Я помню чудное мгновение(романс) Валерий Гаврилин - Тарантелла (из балета Анюта), Каприччио,Марш, Адажио (из балета Анюта),Перезвоны