Подберите музыкальные произведения русских композиторов (романсы,камерно-инструментальная музыка),которые можно использовать как фон, способствующий более глубокому восприятию портретной живописи

Другие предметы
Подберите музыкальные произведения русских композиторов (романсы,камерно-инструментальная музыка),которые можно использовать как фон, способствующий более глубокому восприятию портретной живописи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокофьев - Ромео и Джульетта. Танец рыцарей Романс - «Ночь светла»  Автор текста (слов): Языков М.  Композитор (музыка): Шишкин М.  Рахманинов - Элегия, Прелюдия до диез минор, Мелодия Глинка - Не искушай меня без нужды(романс),Тарантелла, Ноктюрн-разлука, Я помню чудное мгновение(романс) Валерий Гаврилин - Тарантелла (из балета Анюта), Каприччио,Марш, Адажио (из балета Анюта),Перезвоны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители алгебраическое выражение а) 5(x-4)+2x^2-8x б) 5x-10-x(x-2) в) 2x^3+5x^2-4x-10 г) x^3-8x^2-3x+24
Ответить
История
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Объясните смысл высказывания П.Генри:<<Я не виргинец, но американец>>
Ответить
Русский язык
Скажите ответ пожалуйста!!*-*Срочно!!
Ответить
Алгебра
Можете решить пожалуйста
Ответить
Алгебра
Из двух городов , расстояние между которыми 300 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда . Через 2 ч растояние между ними было 80 км...
Ответить