ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Объясните смысл высказывания П.Генри:lt;lt;Я не виргинец, но американецgt;gt;
История
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Объясните смысл высказывания П.Генри:lt;lt;Я не виргинец, но американецgt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это высказывание говорит нам, о том, что каким ты бы не был ты всё равно родился на родине.Патриотизм.БУДЬ ПАТРИОТОМ!
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