Можете решить пожалуйста :)
Математика
Можете решить пожалуйста :)
Ответ(ы):
Гость:
54мм A 5см2 A 0,1875 B 8:3,5=80:35 B 174 Б 1:5 B 83:100 Б 12:100 А 12:5 А
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