Чем отличается авторсий текст от летописного?

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Летопись – это подробная запись исторических событий, совершенная образованным человеком того времени. Если говорить в контексте отечественной истории, то летопись является единственным письменным источником вплоть до царствования Петра Великого. Все происходившие события отражены в хронологическом порядке без субъективной оценки автора. Зачастую, имена людей, чьей рукой создана летопись, неизвестны. В средневековой Европе аналогичные записи назывались хрониками.Современная трактовка летописных текстов позволяет сомневаться в отсутствии субъективной оценки автора. Многие события показаны с выгодной для княжеской власти стороны. Ученые не исключают возможности умышленного сокрытия каких-либо сведений, так или иначе неугодных «политикам» той эпохи. Однако даже несмотря на спорную достоверность представленных фактов, летопись является историческим источником.Любое литературное произведение является вымыслом автора от первой строчки до последней. Даже в тех случаях, когда повествование основывается на действительных событиях, оно подвергается вольному переосмыслению писателя и преподносится с определенной стороны. Сюжет художественного произведения формируется творческим воображением, а не биографическими факторами персонажей, даже если они существовали в реальности.