Випиши групи синонимив.До яких частин мови вони належать? Дощ,гойдають,ввичливий,??олихають,ласкавий,привитний,малий,любязний,хитаютт,крихитниц,злива,дрибний,гречний,пестливий,нижниц.
Українська мова
Випиши групи синонимив.До яких частин мови вони належать? Дощ,гойдають,ввичливий,??олихають,ласкавий,привитний,малий,любязний,хитаютт,крихитниц,злива,дрибний,гречний,пестливий,нижниц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дощ,злива.Ім.Гойдають,колихають,хитають.Дієслово.Ввічливий,ласкавий,привітний,малий,любязний,дрібний,гречний,пестливий.Прикметник.
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