Плиз срочно помогите написать рассказ об авторской сказке "Золотой петушок"

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«Сказка о золотом петушке» - последняя из написанных А.С.Пушкиным сказок. Поэт написал её в 1834 году, в период глубоких раздумий над судьбой Отечества. Композиция сказки очень похожа на композицию «Легенды об арабском астрологе» В.Ирвинга, знакомство с которой подтолкнуло А.С.Пушкина на её создание. Главное действующее лицо сказки-царь Дадон - отказывается выполнить требование звездочёта, который подарил ему золотого петушка, и сам же погибает от этого подарка. В легенде Ирвинга правитель тоже отказывается выполнить требования астролога и подвергается жестокому наказанию. Но в нашей сказке Шамаханская царица создана заклинаниями скопца, а в легенде Ирвинга христианская невольница появляется в независимости от астролога. Сказка Пушкина написана в его неповторимом стиле: он неопределённо обозначает время и место действия, частое повторение слов в начале строк, возвращение к рассказу через какой-то промежуток времени («год, другой проходит…»). Золотой петушок появляется, чтобы помочь царю и первое время исправно помогает ему предотвратить нападения врагов. Он стережёт границы царства, и соседи не смеют воевать с Дадоном. Шамаханская царица появляется стараниями колдуна, играет роль приманки для царя и его сыновей, и как только скопец умирает, она исчезает, будто её и не было. Петушок в этой сказке играет роль палача. Он - как бомба замедленного действия, активированная в момент дарения его царю и взорвавшаяся, когда Дадон с шамаханской царицей въехал в город. Петушок - такое же творение колдуна, как и девица. На самом деле, он - не во благо царю, а во вред и исполняет последнюю волю скопца, убивая царя. Золотой петушок вначале расценивается как дорогой подарок, некое средство от беспокойства воинственных соседей. Но это создание из золота не принесло царю ничего хорошего, оправдывая пословицу: «Не всё золото, что блестит».